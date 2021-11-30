Разыскиваемых следователями брянцев поблагодарили на юбилее КВН

Трех находящихся в международном розыске брянцев поблагодарили на юбилее КВН. Это – Сергей Каршков, Дмитрий Казорин и Роман Семиохин. Вероятно, эти люди оказали финансовую помощь команде белорусского государственного университета.

Программа в эфир Первого канала вышла 28 ноября, в воскресенье.

Выше упомянутых жителей Брянской области считают основателями незаконного игрового бизнеса. По версии следователей, они заработали на спортивном тотализаторе 63 миллиарда рублей. Налоги с этой суммы не платили. Нарушители скрываются на Кипре. Каждый из них имеет двойное гражданство.

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