Жительницу Дубровского района условно осудили за выращивание мака. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 60-летняя жительница деревни Пеклино на своем приусадебном участке выращивала мак. В июле этого года полицейские изъяли 200 кустов растений.

- Суд приговорил женщину к двум годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Приговор пока в законную силу не вступил.

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