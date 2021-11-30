В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 20 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2299 пациентов, сообщают 30 ноября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа кронавирусом заболел 251 пациент. Сумели справиться с болезнью 347 брянцев. Медики выполнили 2845 исследований на ковид-19.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус диагностировали у 89543 человек. Среди них 118 иногородних пациентов. Выздоровели 81152 брянца. Общее число ПЦР-тестов составляет 113644.

Первый раз за сутки прививку от коронавируса сделали 1942 человека. По региону в целом – 486098. Ревакцинировались за 24 часа - 2855 жителей, по области – 547831.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»