В Брянске в ковидном госпитале сняли на видео полчища тараканов в палате

Фото: Кадр из видео.

В Брянске в ковидном госпитале в городской больнице №4 сняли на видео полчища тараканов в палате. Запись опубликовали 28 ноября в городском сообществе. В комментариях многие подтвердили, что ситуация с тараканами плачевная.

Во вторник, 30 ноября, под постом в соцсети ответили из департамента здравоохранения Брянской области:

- С 22.04.2020 г. по настоящее время лечебное учреждение работает в непрерывном режиме в качестве инфекционного госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, что не позволяет посещение лечебного учреждения для проведения плановой и экстренной санитарной обработки помещений специалистами сторонних служб и организаций.

Тараканов регулярно травит персонал. Постоянно проводят генеральные уборки. Если число пациентов снижается, есть возможность закрыть отделение и провести полную генеральную обработку.

25 ноября в помещения ковидного госпиталя персонал последний раз травил насекомых.