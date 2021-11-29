ВТБ: россияне в Черную пятницу чаще всего заказывали электронику и бытовую технику

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Клиенты ВТБ в «Черную пятницу» в шесть раз увеличили спрос на электронику и вчетверо – на бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВТБ, проведенного в программе лояльности «Мультибонус».

По данным аналитиков, в первый день глобальной акции клиенты в шесть раз чаще стали заказывать в каталоге программы электронику: продажи телевизоров к предыдущей неделе выросли на 41%, планшетов - в десятки раз. Спрос на бытовую технику увеличился в 4,2 раза, в том числе в 2,6 раза - на встраиваемую бытовую технику и на товары для обустройства системы «умный дом».

Товары для красоты и здоровья стали популярнее в 2,2 раза, часы – в 2,7 раза. Кроме того, на 71% повысились продажи ювелирных изделий. Также в «Черную пятницу» клиенты на 68% увеличили спрос на зоотовары.

«Россия продолжает оставаться в числе стран, где специальные предложения на «Черную пятницу» приводят к многократному росту продаж товаров и услуг. В этом году мы прогнозировали увеличение спроса на товары длительного пользования, прежде всего в категориях электроники и бытовой техники. Фактические результаты в разы превысили ожидания, а среди новых трендов мы отмечаем, что клиенты стали активно готовиться к распродаже, просматривая предложения заранее, и все больше обращают внимание на «новые» технологии, в том числе на системы для «умного» дома. Как общий итог – двукратный рост заказов по сравнению с 2020 годом», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности Мультибонус ВТБ.

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