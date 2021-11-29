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Общество29 ноября 2021 14:28

В Брянске с 22 по 28 ноября поймали 47 безмасочников

На выходных выявили 13 нарушителей масочного режима
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске с 22 по 28 ноября поймали 47 безмасочников. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего проверили 462 объекта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- По итогам проверок 23 протокола составили на продавцов, 24 – в отношении покупателей, - говорят в мэрии.

За минувшие выходные , 27 и 28 ноября, обследовали 127 предприятий торговли. За два дня выявили 13 нарушителей масочного режима. Каждому выписали протокол: восемь –продавцам, пять – покупателям.

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