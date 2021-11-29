Брянское предприятие получит субсидию 1,4 млрд рублей на разработку микросхем

Брянское предприятие получит субсидию 1,4 миллиарда рублей на разработку серии современных микросхем управления электропитанием микропроцессоров, микроконтроллеров и организацию их выпуска. Заявку завода одобрили в Минпромторге, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В разработку предприятие вложит еще 330 миллионов рублей. Проект реализуют в 2021-2028 годах. Он позволит организовать порядка 50 рабочих мест.

Проект будут воплощать совместно с Брянским государственным техническим университетом.