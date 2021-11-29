Брянец без лицензии продал ручку-диктофон

На 51-летнего жителя Брянска завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи установили, что в июне этого года обвиняемый, в 2016 году купил в одном из торговых центров Москвы за пять тысяч рублей предмет, предназначенный для негласного получения и сохранения аудио информации, выполненный в виде шариковой ручки. Не являясь индивидуальным предпринимателем, лицензированным на осуществление деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, находясь в Советском районе Брянска, незаконно сбыл за 1500 рублей указанный предмет местному жителю.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД России по Брянской области.

- Предварительное следствие по уголовному делу завершили, а его материалы с обвинительным заключением переданы прокурору, - говорят в правоохранительном ведомстве.

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