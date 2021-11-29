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Общество29 ноября 2021 9:51

Брянцев предупредили о возможной задержке самолетов из-за непогоды

Прогнозируют дождь, ветер, туман и похолодание
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянцев предупредили о возможной задержке самолетов из-за непогоды. Об этом сообщили в соцсети , в группе аэропорта ВКонтакте.

К вечеру в понедельник, 29 ноября, прогнозируют сильный дождь, ветер, туман. Температура воздуха опустится ниже нуля. Такие погодные условия могут привести к обледенению взлетно-посадочной полосы.

Из-за этого может быть задержки рейсов. Статус вылета можно проследить на сайте авиакомпании.

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