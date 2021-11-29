В Брянске пассажиров возили пять поломанных автобусов. Автоинспекторы составили на каждого нарушителя протокол. А в адреса автотранспортных предприятий направили представления, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

С 24 по 26 ноября в Брянске проверили 376 автобусов. За нарушения правил перевозки пассажиров было составлено 53 административных материала. Кроме того, автоинспекторы контролировали соблюдение ПДД, режима труда и отдыха водителями.

Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».

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