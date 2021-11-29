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Общество29 ноября 2021 9:23

Брянца осудят за изготовление кастета из свинца

64-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жителю брянской Унечи предъявили обвинение по статье «Незаконное изготовление холодного оружия». На 64-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в мае этого года обвиняемый нашел на улице кусок свинца. Из него мужчина сделал кастет. Его он хранил при себе, но в октябре брянца задержали полицейские.

- Уголовное дело на обвиняемого передали в суд, - говорят в надзорном ведомстве. - Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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