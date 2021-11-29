На Брянщине для обработки привокзальных платформ от наледи заготовили 345 тонн реагентов

Брянские вокзалы подготовили к работе зимой. Так, на центральной станции Брянск-Орловской и 39 малых вокзалах отремонтировали систему водоснабжения, проверили электронагревательные приборы, вентиляции и другое инженерное оборудование. Также провели опрессовку систем, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Для обработки пассажирских платформ и привокзальных площадей от снега и наледи заготовили около 345 тонн песко-смеси и других антигололедных реагентов. В период снегопадов очистку вокзальных площадей будут выполнять 13 единиц специализированной техники - механизированных снегоуборочных машин и тракторов.

Кроме того, вести борьбу со снегом будут и сами работники компании. Их полностью обеспечили ручным снегоуборочным инвентарем и спецодеждой. Все они прошли обучение по работе в зимний период.

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