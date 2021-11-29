О чем говорит недопустимый уровень поствакцинальных антител при исследовании на особо опасные болезни птиц

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Птицеводство – одна из быстро развивающихся и экономически эффективных отраслей сельского хозяйства. Наряду с ростом поголовья, возрастает опасность возникновения заразных и незаразных болезней птицы.

О том, какие профилактические мероприятия проводятся для предупреждения заболеваний птицы, как оценивают их эффективность и что скрывается за понятием «недопустимый уровень поствакцинальных антител», рассказывает ведущий ветеринарный врач сектора молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Ольга Коваль.

— Какие основы профилактики заболевания птиц можно назвать?

— Предупреждение возникновения или распространения заболеваний в птичьих хозяйствах невозможно без регулярного диагностического контроля и своевременного применения специфических средств профилактики. К одним из таких мероприятий относится вакцинация. Вакцинация, также называемая иммунизацией или прививкой — введение препарата для создания иммунного ответа на различные инфекции. Для вакцинации используют ослабленную версию бактерии или вируса. Они не вызывают заболевания, однако «тренируют» иммунную систему птицы, позволяя ей бороться с реальным возбудителем в будущем.

— Как оценить результат вакцинации?

— Основным показателем эффективности применения средств специфической профилактики инфекционных болезней (вакцин) является выявление поствакцинальных антител. Антитела (они же иммуноглобулины) — это специальные белки, которые вырабатывают клетки иммунной системы для борьбы с «чужеродным вторжением» — проникновением в организм белковых ядов и некоторых других посторонних веществ.

С начала года сектором молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» было проведено более 2000 исследований сывороток крови птиц по выявлению поствакцинальных антител к особо опасным болезням птиц (болезнь Ньюкасла, вирус инфекционного бронхита, вирус инфекционного бурсита (болезнь Гамборо)). Неоднократно в образцах сыворотки крови выявлялись случаи недопустимого уровня поствакцинальных антител.

Контроль напряженности иммунитета в стаде дает возможность оценить эффективность проводимой вакцинации. Птицу считают иммунной при эффективности иммунизации 80 и более процентов в стаде, это гарантирует отсутствие заболеваемости и падежа. В случае выявления при исследованиях недопустимого уровня поствакцинальных антител (ниже 80 процентов), необходимо проведение ревакцинации.

— О чем говорит термин «недопустимый уровень поствакцинальных антител»?

— Недопустимый уровень поствакцинальных антител говорит об отсутствии эффективности проводимой вакцинации, а значит низкий уровень антител не обеспечивает устойчивость птицы к заболеванию. Такая птица подвержена инфицированию полевым вирусом и может стать источником инфекции.

Причиной слабой выработки иммунитета может быть не соблюдение схемы вакцинации или низкое качество вакцины. Но есть и другие факторы, влияющие на выработку антител, например:

— не проведена в установленные сроки дегельминтизация;

— наличие микотоксинов в кормах;

— высокий уровень аммиака в курятнике и др.