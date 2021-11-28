В Жуковском районе водитель мопеда погиб после столкновения с фурой

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Жуковском районе 64-летний водитель мопеда "Альфа" погиб после столкновения с фурой. ДТП случилось около часа дня в воскресенье, 28 ноября, на 162-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летний водитель большегрузная "Вольво" с полуприцепом ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска. При обгоне он по касательной задел мопед, который двигался попутно.

После аварии водитель фуры скрылся с места. Автомобилиста задержали сотрудники ДПС на 191-м километре трассы.

Водитель мопеда скончался на месте. У него взяли анализ на алкоголь.

- Полицейские проводят проверку по факту ДТП, - говорят в Госавтоинспекции.