В Брянской области ищут пропавшего 34-летнего Максима Клиндухова

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В БРЯнской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 34-летнего Максима Клиндухова. Мужчина ушел из дома в поселке Белая Березка в Трубчевском районе 18 ноября, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцстеях".

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Максим Клиндухов был одет в черную куртку с красным воротником, темно-синие спортивные штаны, зеленую шапку, обут - в темно-синие кроссовки.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.