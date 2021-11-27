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Общество27 ноября 2021 19:14

В Почепском районе на пожаре погибла 69-летняя женщина

В поселке Витовка изнутри загорелся жилой дом
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Почепском районе на пожаре погибла 69-летняя женщина. Сигнал о возгорании в поселке Витовка на улице Центральной поступил на пульт оперативного дежурного 27 ноября в 19.28, сообщают в региональном чрезвычайном ведомстве.

- К месту вызова выезжали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-37 и МПК города Почеп в составе двух автоцистерн, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было обнаружено, что происходило горение внутри дома. В 19.39 пожар локализовали, в 19.49 потушили полностью.

Причины возгорания устанавливают.

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