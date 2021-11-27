В Брянской области открыли две вакансии судей. Об этом сообщают в областной квалификационной коллегии судей.

Свободна вакансия судьи Брянского районного суда Брянска. Также открыли вакансию мирового судьи Дубровского района Брянской области.

Заявления и документы от претендентов принимают до 10 декабря.

Напомним, троих юристов рекомендовали на посты брянских судей. Претендентами на эти должности стали двое действующих судей и один прокурорский работник.

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