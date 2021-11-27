Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 12:24

В Брянской области открыли две вакансии судей

Документы от претендентов принимают до 10 декабря
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянской области открыли две вакансии судей. Об этом сообщают в областной квалификационной коллегии судей.

Свободна вакансия судьи Брянского районного суда Брянска. Также открыли вакансию мирового судьи Дубровского района Брянской области.

Заявления и документы от претендентов принимают до 10 декабря.

Напомним, троих юристов рекомендовали на посты брянских судей. Претендентами на эти должности стали двое действующих судей и один прокурорский работник.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»