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Общество27 ноября 2021 12:00

В больнице скончалась пенсионерка, пострадавшая в ДТП в Трубчевске

Автоавария произошла в пятницу, 26 ноября
Надежда ПЕТРУНИНА
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В больнице скончалась 69-лентяя пенсионерка, пострадавшая в ДТП в Трубчевске. Автоавария случилась в пятницу, 26 ноября. 20-летний водитель на автомобиле «Шевролет Нива» сбил 69-летнюю женщину.

После ДТП женщину стразу же отвезли в больницу с различными травмами. 27 ноября пенсионерка умерла, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Напомним, в момент ДТП потерпевшая была одета в темные вещи без световозвращающих элементов. Водителя проверили по системе «Паутина». За ним числятся четыре административных нарушения.

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