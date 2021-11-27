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Общество27 ноября 2021 11:48

Подозреваемого в убийстве приятеля брянца заключили под стражу

Меру пресечения суд избрал по ходатайству следователей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя Дятьковского района, обвиняемого в причинении смертельных травм знакомому по решению суда заключили под стражу. Об этом ходатайствовали брянские следователи, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В Следственном комитете завели и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего жителя Дятьковского района.

По версии следствия. 22 ноября подозреваемый, будучи пьяным. Находился в квартире в своего знакомого в Фокино. Между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый в порыве гнева несколько раз ударил приятеля ногой по голове и туловищу. Потерпевший умер на месте преступления.

- С учетом собранных доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, - говорят в правоохранительном ведомстве. - По ходатайству следственного органа судом обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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