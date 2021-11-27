ВТБ профинансирует проект Hines по строительству аутлета Архангельское

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ и группа Hines подписали соглашение о финансировании строительства аутлета Архангельское на Новорижском шоссе. Сумма сделки – 100 млн евро, срок финансирования – 5 лет.

Архангельское Аутлет – это первый московский аутлет класса люкс, где впервые в России открылись аутлет-бутики таких брендов, как Dolce&Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Jimmy Choo, Agent Provocateur и многие другие. Также в аутлете представлены гастрономические проекты: ресторан деревенской кухни с собственной сыроварней «Сыроварня» и ресторан японской кухни Shiba Аркадия Новикова, грузинский ресторан Marani и кофейня «Даблби». На территории можно воспользоваться услугой Hands Free Shopping, взять детскую коляску напрокат или зарядить электромобиль, а иностранные клиенты могут оформить Tax Free.

Общая площадь объекта – 33,3 тыс. кв. м, арендуемая площадь - до 27,45 кв.м.

«ВТБ и Hines связывают долгие отношении. Строительство аутлета Архангельское - это третий совместно реализованный проект такого формата. Ранее мы финансировали Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе сектор коммерческой недвижимости в России будет показывать рост. Со своей стороны готовы способствовать приходу и зарубежных, и российских инвесторов в российский потребительский рынок, строительству объектов с высоким классом энергоэффективности и ресурсосбережения», - сказал первый заместитель президента – председателя ВТБ Юрий Соловьев.

«ESG инициативы являются неотъемлемой частью бизнеса Hines как на международной арене, так и в России. Компания берет на себя обязательства в части вопросов ESG с особым вниманием к проблематике изменений климата через внедрение передовых технологических решений в части декарбонизации, сокращения потребления энергоресурсов и вредных выбросов. Расширяющееся многолетнее сотрудничество Hines и ВТБ при реализации платформы аутлетов в России является показательным примером объединения усилий лидеров рынка по удовлетворению потребностей потребительского сектора, следованию принципам осознанного потребления и минимизации воздействия на окружающую среду», - сказала старший вице-президент Hines Наталья Мальцева.

Группа Hines – международная частная девелоперская компания, работающая на рынке инвестирования, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. Портфель проектов Hines, включая проекты в процессе реализации, завершенные и приобретенные объекты, а также объекты, управляемые компанией, состоит из 1 486 объектов. Офисы компании расположены в 255 городах и 27 странах.

Во всех аутлетах, находящихся под управлением Hines в России, внедрена уникальная система снеготаяния: в зимний сезон пешеходные зоны обогреваются, а вода, полученная от таяния снега, собирается, и очищается там же на территории. Все помещения на территориях аутлетов оборудованы инфракрасными датчиками подачи воды, а в офисах дооборудованы ограничителями протока, используются техника с высоким классом энергоэффективности. Также все помещения оснащены специальными счетчиками тепло и водопотребления Multical, которые в том числе сигнализируют о протечках.

Все объекты недвижимости Hines реализуют собственную программу среди арендаторов - HinesGoGreen для повышения их экологичности. Это внутренняя сертификация Hines, где арендаторам, участвовавшим в программе обучения и достигшим соответствия критериям - ставят знак HinesGoGreen.

Лицензия №1000.