В Брянской области рост заболеваемости коронавируса снизился на 15,5%. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба.

Больше всего случаев заболевания выявили в Брянске. На остальные районы области приходится 59 процентов заразившихся.

Наибольшую заболеваемость на 100 тысяч человек зарегистрировали в возрастной группе от 46 до 65 лет – 353,4, что на 6,2% меньше показателя предыдущей недели. На втором месте - пенсионеры старше 65 лет – 350,2, что на 12,9% меньше показателя предыдущей недели. Дальше следует возрастная группа от 16 до 45 лет. Дети до 15 лет составляют 7%.

По данным на 27 ноября. За сутки в областном центре коронавирусом заболели 150 человек. Всего же опасную инфекцию выявил в 13 муниципалитетах.

При этом за 24 часа от ковида скончались 20 человек. 386 брянцев побороли заболевание.

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