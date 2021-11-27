В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 20 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2239 пациентов, сообщают 27 ноября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 291 брянца. Сумели справиться с заболеванием 386 человек. Медики выполнили 5425 исследований на выявление опасной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе ковид-19 диагностировали у 88761 человека. Из них 118 иногородних пациентов. Выздоровели 80031 брянец. Общее число ПЦР-тестов составляет 1100916

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