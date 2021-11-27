АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
- Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000
руб. Ученик электросварщика.
-Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке з/плата 34900 руб.
- Оператор наладчик прессового оборудования (на листогиб)
з/плата до 52000 руб. Ученик оператора наладчика
- Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.
-Токарь з/плата до 80000 руб.
-Сверловщик з/плата до 64000 руб.
-Фрезеровщик з/плата до 73000 руб.
- Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.
-Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.
-Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.
-Слесарь-электромонтажник з/плата до 63000 руб.
-Инженер по теплохозяйству, вентиляции
кондиционированию з/плата от 40000 руб. Требование: опыт
работы в данной области, знание ПК.
-Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.
Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе
типовых конфигураций 1С.
-Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб.
Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: г.Клинцы,ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48347)4-45-87.
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