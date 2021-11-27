АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

- Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000

руб. Ученик электросварщика.

-Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке з/плата 34900 руб.

- Оператор наладчик прессового оборудования (на листогиб)

з/плата до 52000 руб. Ученик оператора наладчика

- Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.

-Токарь з/плата до 80000 руб.

-Сверловщик з/плата до 64000 руб.

-Фрезеровщик з/плата до 73000 руб.

- Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.

-Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.

-Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.

-Слесарь-электромонтажник з/плата до 63000 руб.

-Инженер по теплохозяйству, вентиляции

кондиционированию з/плата от 40000 руб. Требование: опыт

работы в данной области, знание ПК.

-Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.

Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе

типовых конфигураций 1С.

-Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб.

Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: г.Клинцы,ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48347)4-45-87.

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