Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В брянском Трубчевске водитель иномарки сбил пенсионерку. ДТП произошло 26 ноября около 17.30 на улице 3-го Интернационала, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шевролет Нива» сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по диагонали слева направо.

- Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщина была одета в темную одежду без световозвращающих элементов.

Водителя проверили по системе СПО «Паутина» и выявили четыре административный нарушения. По факту ДТП проводят проверку.

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