В Брянске нарушителям тишины выписали 311 протоколов. Им придется заплатить административный штраф. Административные документы рассмотрят на комиссии, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также административные комиссии выписали 178 протоколов за нарушение правил благоустройства, 49 – за неправильную парковку, 34 – за загрязнение города бытовыми и промышленными отходами. Общая сумма начисленных штрафов составили больше 2,2 миллиона рублей.

Всего же за прошедшие девять месяцев этого года к ответственности привлекли 975 человек. На нарушителей составили 1051 протокол.

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