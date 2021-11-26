Провал бани в Новозыбкове обследуют специалисты столичного НИИ

В близлежащих домах отключили газ, воду и свет, а место провала оградили Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Место карстового провала вы брянском Новозыбкове обследуют специалисты столичного НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС. К месту ЧП они прибыли 26 ноября. сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- С целью проведения анализа обстановки сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области провели авиаразведку с применением беспилотной авиационной системы, - говорят в ведомстве. - Увеличение карстового провала не наблюдается.

Напомним, ЧП на улице Маяковского произошло в ночь с 24 на 25 ноября. Под землю во дворе частного дома ушла баня площадью 20 квадратных метров. Оперативно собрали заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Новозыбковского городского округа.

Из четырех близлежащих домов расселили людей – 14 человек. Кого-то – в гостиницу, а кого-то к родственникам.

В домах отключили газ, воду и свет, а место провала оградили. Здесь круглосуточно дежурит полиция.

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