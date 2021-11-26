Современные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

Министерством сельского хозяйства России подготовлен приказ «Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц». Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать 6 лет – до 1 сентября 2028 года.

Как следует из правил: «Настоящие Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц (далее – Правила) устанавливают обязательные для исполнения требования при назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы яиц».

Экспертиза назначается по заявлению владельца партии. Ей подлежат яйца промышленного производства и продукция для продажи на рынках. Как и в прошлых правилах, отбор проб яиц для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы осуществляется специалистами Госветслужбы.

Новые правила содержат актуальные требования к экспертизе яиц. Так, при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы яиц осуществляется:

«а) проверка наличия и правильности оформления ветеринарного сопроводительного документа:

осмотр партии яиц с целью установления ее соответствия ветеринарному сопроводительному документу, определения наличия маркировки и соответствия упаковки;

б) проверка информации от поставщика яиц о применении и соблюдении сроков выведения из организма птиц лекарственных препаратов для ветеринарного применения в соответствии с инструкциями по применению;

в) подготовка проб яиц к проведению органолептических и лабораторных исследований (далее исследования) в соответствии с государственными стандартами;

г) проведение исследований отобранных проб яиц».

Еще один важный момент проекта ветправил – специалисты Госветслужбы должны проводить анализ информации о применении ветеринарных препаратов и проверять сроки их выведения из организма сельхозптиц. Не реже одного раза в месяц продукцию надо исследовать на содержание микроорганизмов, а том числе патогенных (сальмонелл). И не реже одного раза в квартал – на содержание токсичных элементов, пестицидов и антибиотиков.

Для сведения:

Специалисты испытательного центра ФГБУ «Брянская МВЛ» проводят исследования пищевых яиц на современном оборудовании, используют актуальные методики в проведении исследований, гарантируют достоверность и качество проведения испытаний.