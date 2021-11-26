Брянца отправили в колонию за нападения на автоинспектора

Жителя Дятьковского района, находившегося в розыске, осудили за нападение на автоинспектора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в августе 2019 года в районе улицы Киевской в Дятькове осужденный попытался помешать привлечению к административной ответственности своего родного брата за управление мотоциклом в отсутствие необходимых документов. Мужчина напал на инспектора дорожно-патрульной службы, схватил его за руки и попытался заломить их за спиной, чем причинил инспектору физическую боль. Осужденный срывался после этого случая с2020 года до июля 2021. Его объявили в розыск.

- Суд отменил условно-досрочного освобождения виновного от наказания по ранее вынесенному приговору и приговорил мужчину к двум годам четырем месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»