В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2219 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 26 ноября.

За истекшие 24 часа ковид-19 выявили у 311 брянцев. Брянскую статистику ковид-положительных пополнил один иногородний пациент. Теперь их количество составляет 118 человек. Сумели побороть заболевание 458 брянцев. Медики провели 6062 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 88470 человек. Выздоровело – 79645 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1095491.

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