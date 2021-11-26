В Брянске на улице Вокзальной появилась очередная фотоловушка

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске на улице Вокзальной явилась очередная камера. Об этом 26 ноября сообщают очевидцы в соцсети в одной из групп.

Брянские водители благодарят автора поста за предупреждение. Но некоторые из них все же считают, что камеры видеофиксации вовсе не улучшают ситуацию на дорогах.

- Ставят камеру на улице Вокзальной, - пишет автор фото. - Весь город в камерах, но от аварий они не спасают.

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