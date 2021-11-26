Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе в ДТП с двумя легковушками пострадал пенсионер. Автоавария произошла 25 ноября около 15.20 на 17 километре дороги обход города Брянска, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 ехал в сторону Супонево. Разворачиваясь от обочины он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ – 21150. Котроым управлял 33-летний мужчина.

- В ДТП 73-летний автомобилист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки, ушибы лица, - говорят в Госавтоинспекции. - Ему назначили лечение и отпустили домой. От госпитализации пострадавший отказался.

Обследование машин показало, что на автомобиле ВАЗ-21213 были установлены внесезонные шины, различных марок, моделей, а также с различным рисунком протектора.

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