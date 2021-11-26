ВТБ: к концу года объем безналичного торгового оборота в 1,5 раза превысит снятие наличных

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До конца 2021 года объем покупок по картам в России в 1,5 раза превысит общий объем снятия наличных. По прогнозам ВТБ, к концу 2022 года россияне будут тратить по картам в два раза больше средств, чем снимать в банкоматах.

По данным аналитиков ВТБ, в первом полугодии на долю безналичных покупок приходилось 59% оборота, при этом доля снятия наличных снизилась до 41%. Тренд на сокращение наличного оборота по картам ВТБ следует за общероссийским.

Кроме того, сохраняется рост объема токенизированных операций: по итогам 3 квартала 2021 года клиенты ВТБ расплачивались смартфонами и другими «умными» устройствами в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Восстанавливается объем трат по картам банка за рубежом: в третьем квартале этого года он оказался лишь на 13% меньше, чем в июле-сентябре допандемийного 2019 года.

В части работы с банкоматами ВТБ фиксирует рост спроса на внесение наличных. От общего объема операций в устройствах самообслуживания оно увеличилась до 37,5%.

«Пандемия не просто ускорила переход банковских операций «в цифру», но и изменила модель потребительского поведения. В результате вырос спрос на безналичные платежи. Если в 2019 году объем покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в 2020 году он ее уже превысил. Мы ожидаем, что к концу этого года доля безналичных платежей по сравнению с объемом средств, снятых в банкоматах, достигнет 60%, а еще через год эта доля может вырасти до 66%. Таким образом, покупки по картам скоро будут вдвое популярнее снятия наличных», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

По оценке топ-менеджера ВТБ, росту безналичных платежей способствует развитие инфраструктуры и набирающие популярность цифровые карты. Так, за 10 месяцев 2021 года ВТБ выпустил 1,2 млн дебетовых и кредитных цифровых карт, оборот по ним за этот период превысил 37 млрд рублей – в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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