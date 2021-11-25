Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске сотрудники ДПС помогли женщине вовремя добраться до роддома. Старший лейтенант Михаил Яшкин и младший лейтенант Артем Мельников несли службу на улице Красноармейской. В ним неожиданно подъехал автомобиль. Водитель выбежал и рассказал, что в машине находится беременная жена. И у нее начались преждевременные роды.

- Учитывая сложную дорожную обстановку, полицейские, не теряя времени, включили спецсигналы и проблесковые маяки и сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. В тот же день в семье появился сын Василий. Отец мальчика поблагодарил полицейских за человечность и отзывчивость в социальных сетях.