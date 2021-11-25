Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Карачеве в ДТП пострадали автомобилистка и 9-летний ребенок. Автоавария произошла 25 ноября около 14.37 на улице Луначарского, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36 летняя автомобилистка за рулем «БМВ» ехала со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы 50 лет Октября. На перекрестке неравнозначных дорог улиц Калинина и Луначарского, она не уступила дорогу и врезалась в ВАЗ-21703. Им управляла 28-летняя женщина. Она двигалась по улице Луначарского.

- В ДТП пострадали 9-летний пассажир и 28-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ, - говорят в Госавтоинспекции. - Их направили в Карачевскую ЦРБ для осмотра. В момент ДТП несовершеннолетний пассажир был пристегнут ремнем безопасности.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

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