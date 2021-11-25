В Брянске в 2022 году по заявкам отремонтируют семь дворов

В Брянске в 2022 году отремонтируют семь дворов. Заявки на ремонт принимали до 1 мая этого года районные администрации. Утвердили список, куда вошли дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов. Пока в него вошли только семь дворов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Расположены они по следующим адресам:

— улица Репина, д.13, 13а (Советский район)

— улица Камозина, д.34 (Бежицкий район)

— улица Абашева д.6, 8, 8А (Володарский район)

— улица Привокзальная, д.1 (поселок Белые Берега)

— улица Ново-Советская, д. 102, 10, ул. Азарова, д. 57 (Бежицкий район)

— улица Пушкина, д.9, д.11, улица Димитрова, д.58, д.60 (Володарский район)

— улица Гомельская, д.40, д. 40 корп.1, ул. Севская д.13, д.15, д.17, д.19, д.21 (Фокинский район)

- Окончательный адресный перечень дворов составят после того, как точно определят сумму, выделенную Брянску на реализацию программы в предстоящем году, - говорят в мэрии.

Напомним, что в 2021 году в программу «Формирование комфортной городской среды» вошли четыре сквера и 18 дворовых территорий. Сейчас все общественные и 16 дворовых территорий уже благоустроены, еще в двух дворах работы завершают.

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