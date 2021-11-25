В Брянской области из-за ремонта на мосту изменят расписание пригородных поездов

В Брянской области в конце ноября-начале декабря изменят расписание пригородных поездов из-за ремонта на железнодорожном мосту 11 км перегона Брянск-Льговский – Свень. Работы проведут с 29 ноября по 9 декабря с 9.40 до 15.40 по рабочим дням. Железнодорожникам предстоит заменить больше 30 метров мостового полотна на новое, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

На время ремонта моста несколько пригородных поездов будут следовать по укороченным маршрутам. Так, пригородные поезда №6304 Унеча – Брянск-Орловский (отправлением в 6:03) и №6305 Брянск-Орловский – Унеча (отправлением в 12:56) будут курсировать между Унечей и Свенью, на участке Свень – Брянск-Орловский отменены.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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