В Брянске от коронавируса скончалась 32-летняя женщина Ее не стало в четверг 25 ноября. Об этом сообщил на заседании областной Думы губернатор Александр Богомаз.

Недавно она родила ребенка. Очередная жертва коронавирусной инфекции была не привита.

По данным оперативного штаба на 25 ноября, за сутки от коронавируса умерли 16 человек. всего опасная инфекция унесла 2201 жизнь. Заболели коронавирусом 330 брянсцев. Справились с заболеванием 473 человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»