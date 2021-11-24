В Дятьковском районе при столкновении двух иномарок пострадали водитель и пассажирка. ДТП произошло 23 ноября около 17.45 на восьмом километре дороги Дятьково – Бытошь – Будочка, сообщают УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны поселка Ивот в сторону города Дятьково. Водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в «Грейт Вол Дир».

- В ДТП43-летний водитель «Грейт Вол Дир» получил перелом поясничного позвонка, - сообщают в Госавтоинспекции. – Также 43-летняя пассажирка этого же автомобиля сломала поясничные позвонки и ушибла левое плечо. Пострадавших госпитализировали.

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