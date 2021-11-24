Брянцев предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Жителей Брянской области полицейские предупредили о новой уловке телефонных мошенников. Злоумышленники запустили e-mail рассылку писем с ложной информацией «о возврате страховых накоплений», сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства.

- Не нажимайте кнопку «Оформить возврат», - говорят в региональном УМВД. - Не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах.В противном случае вы можете стать жертвой мошенников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»