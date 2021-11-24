Брянский педагог занял второе место в финале Всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский педагог Максим Рогожин занял второе место в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2021». Он представлял регион. Педагога дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» города Брянска, руководителя образцового театра танца «Аплас» отметили в номинации «Художественная направленность».

- Это большой успех для педагога, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Его творчество, нестандартный подход и мышление, энергетика, креативность и, конечно, трудолюбие стали составляющими его успеха.

В финале участвовали 85 человек из 42 регионов России, прошедших отбор заочного этапа конкурса. Они соревновались за победу в девяти номинациях — по шести направлениям дополнительного образования, а также в номинациях «Наставничество», «Профессиональный дебют» и «Работа с детьми с ОВЗ».

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