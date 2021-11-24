В Брянске назначили новых директоров школ №13 и №17. Их кандидатуры согласовали на заседании депутатов Брянского городского Совета 24 ноября. Раньше они исполняли обязанности руководителей школ.

Руководителем школы №13, которая находится на улице Литейной, назначили педагога с 20-летним стажем работы Елену Иванову.

Оксана Козловская стала директором школы №17. Образовательное учреждение расположено на улице Клинцовской. Школой она руководит с апреля. В сфере образования трудится 26 лет.

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