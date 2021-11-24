В Брянске сформировали три пролета нового моста на Набережной

В Брянске сформировали три пролета нового моста через Десну на Набережной. Наверх подняли 54 балки. Вес каждой железобетонной контрукции больше 35 тонн, длина - 24 метра, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Мостостроители продолжают возведение опор моста: вяжутся арматурные каркасы, заливаются бетоном ростверки, колонны и ригели, - говорят в пресс-службе.

На подъезде к мосту со стороны новой дороги завозят грунт для формирования насыпи. Осталось отсыпать около восьми тысяч кубометров земляного полотна и две тысячи кубов песчаного слоя. Нижний слой дороги начнут укладывать со стороны левого берега Десны.

На правом берегу формируют фундамент подпорных стенок. Верхнюю их часть будут делать в теплое время года.

- Мы договорились с «Орелдостроем» по ежедневному графику выполнения работ, - сказал на выездном совещании замгубернатора Николай Симоненко. - Все задачи, которые определены в этом году, мы выполним. Учитывая значимость этого объекта, было принято решение заказчиком, руководством области максимально ускорить работы, что и сделано.