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Общество24 ноября 2021 10:14

Брянского сироту обеспечат жильем после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство провело проверку
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Сельцо после вмешательства прокуратуры сироту обеспечат жильем. Надзорное ведомство провело проверку.

Установили, что заявитель состоял на учете в администрации города Сельцо как сирота, нуждающийся в обеспечении жилым помещением по договорам найма специализированных жилых помещений. Но жилье ему не предоставили.

Прокурор подал иск в суд, где потребовал обязать городскую администрацию предоставить сироте благоустроенное жилье.

- Суд удовлетворил иск прокурора, - говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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