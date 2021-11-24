Брянского сироту обеспечат жильем после вмешательства прокуратуры

В брянском Сельцо после вмешательства прокуратуры сироту обеспечат жильем. Надзорное ведомство провело проверку.

Установили, что заявитель состоял на учете в администрации города Сельцо как сирота, нуждающийся в обеспечении жилым помещением по договорам найма специализированных жилых помещений. Но жилье ему не предоставили.

Прокурор подал иск в суд, где потребовал обязать городскую администрацию предоставить сироте благоустроенное жилье.

- Суд удовлетворил иск прокурора, - говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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