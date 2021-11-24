В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек. Всего жертвам опасной инфекции стали 2185 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 24 ноября.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 350 человек. Сумели справиться с заболеванием 364 брянца. Медики просели 4413 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 87829 брянцев. Из них 116 иногородних. Выздоровели 78717 человек. Общее число тестов на ковид-19 составило 1083283.

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