Сотрудника брянского кирпичного завода осудят за смерть рабочего

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Сотрудника кирпичного завода в Выгоничском районе осудят за смерть рабочего. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщают в СУ СКР по Брянской области.

Следователи установили, что утром 24 августа обвиняемый, работавший прессовщиком на предприятии по производству кирпича, находился на рабочем месте. Мужчина нарушил правила техники безопасности при эксплуатации ленточного конвейера, предназначенного для цикличного транспортирования сыпучего груза. Это привело к гибели другого рабочего, который находился опасно близко к механизму.

- Следователи изъяли документы, опросили свидетелей, установили все обстоятельства гибели работника предприятия, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Предварительное следствие завершили. Уголовное дело передали прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»