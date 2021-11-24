Проблемы с зубами у мелких пород собак

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Многие владельцы домашних животных даже не задумываются о том, что у их питомцев могут быть проблемы с зубами и ротовой полостью. Зубная боль у зверей протекает несколько по-другому, нежели чем у людей. Однако она доставляет огромный дискомфорт и может привести к довольно неприятным последствиям. Ветеринарная стоматология необходима для животных, так как здоровые зубы — залог здоровья домашнего любимца. Поэтому так важно вовремя среагировать на первые «тревожные звоночки» в поведении питомца.

Последнее исследование, проведенное научным институтом Waltham Petcare Science Institute (США), показало, что собаки мелких пород весом до 6,5 кг (таксы, карликовые пудели и др.) в пять раз чаще болеют пародонтитом по сравнению с крупными питомцами весом более 25 кг (боксеры, немецкие овчарки и др.). Ученые возлагают надежды, что это открытие поможет ветеринарным врачам всего мира более успешно лечить воспаление десен и заболевания зубов у собак.

Специалисты ветеринарной клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» в первую очередь говорят о необходимости профилактики. К примеру, чтобы избежать образования зубного камня, собакам нужно чистить зубы. Для таких процедур в продаже имеются различные зубные пасты и щетки. Многим собакам нравятся специальные косточки и жевательные лакомства для чистки зубов.

Если зубной камень только начал образовываться, то убрать его можно с помощью гигиенических средств. На сегодняшний день таких средств более чем достаточно. Каждый сможет выбрать то, что ему больше подходит, исходя из личных побуждений. Но, если это уже запущенный вариант, то без помощи ветврача и специальных инструментов не обойтись.

Независимо от породы собаки есть несколько моментов, на которые должны обратить внимание владельцы четвероногих питомцев для сохранения здоровья их ротовой полости:

— необходимость чистки зубов, используя специальные пасты;

— применение специальных средств (гели, пасты и пр.), которые будут эффективно устранять налет;

— прохождение процедуры снятия образовавшегося зубного камня с применением ультразвукового скалера;

— регулярное посещение ветеринарного стоматолога с целью профилактического осмотра ротовой полости.

У молодых собак декоративных пород, таких как йоркширский терьер, чихуахуа, той-терьер, китайская голая хохлатая собака, пудели, шпицы и т.д. частая проблема — двойной ряд зубов. Молочные зубы у мелких декоративных пород собак могут не выпадать. Таким животным в возрасте 6-8 месяцев необходимо удалять молочные зубы.

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Ветеринарная клиника ФГБУ «Брянская МВЛ»: с уважением к людям, с заботой к животным!