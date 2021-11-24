Брянского юнармейца наградили за спасение тонущего мужчины в Евпатории

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянского юнармейца Никиту Жемоедова наградили за спасение тонущего мужчины в Евпатории. Во вторник, 23 ноября, благодарность председателяя Следственного комитета России ему вречил главный брянский следователь Максим Лукичев, сооьщают в пресс0службе СУ СКР по Брянской области.

Молодой человек спастонущего летом 2019 года. Он отдыхал в оздоровительном лагере на Черном море. Однажды он увидел, как тонет мужчина. Парень прыгнул в воду и поплыл на помощь. Потерпевший к тому времени потерял сознание. Никита вытащил его на берег. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

В том же 2019 году Никиту призвали в армию. После завершения срочной службы он остался служить по конракту в Екатеринбурге.

- Максим Лукичев пожелал Никите дальнейших успехов в службе на благо Отечества, - говорят в пресс-службе. - И поблагодарил присутствовавшую на мероприятии маму награжденного за воспитание сына настоящим мужчиной!