ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей

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В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.

Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал:

«Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве «зеленых» инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.

Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов».

По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024гг.

С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска.

Развитие «зеленого» финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.

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