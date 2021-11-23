В Жирятинском районе в детском саду потребовали оборудовать медицинскую комнату

В Жирятинском районе в детском саду «Колокольчик» отсутствуют предметы, обязательных для оснащения медицинского кабинета. Прокуратура провела проверку.

После выявления нарушений заведующей детским садом внесли представление. Но нарушения не устранили. Тогда прокурор направил иск в суд. Он потребовал обязать детский сад «Колокольчик» оснастить медицинский кабинет имуществом и оборудованием в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. А на администрацию Жирятинского района и отдел образования возложить обязанности по обеспечению финансирования во время выполнения требований.

- Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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