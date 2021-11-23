В Брянске последние ярмарки выходного дня в 2021 году проведут 27 ноября

В Брянске в этом году последние ярмарки выходного дня организуют в субботу, 27 ноября. Они состоятся в каждом районе города, на четырех торговых площадках, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году ярмарки на овощных базарах стали проводить раньше, чем обычно. Первая прошла 25 июля.

- Каждую субботу в ярмарках участвуют от 87 до 132 сельхозпроизводителей из 15–21 района региона, - говорят в горадминистрации. - Места для торговли предоставляют бесплатно.За прошедший период работы ярмарок горожане купили больше 855 тонн плодоовощной продукции.

По данным Брянскстата 8 ноября, в среднем картофель стоил в Брянске 36,99 рублей за килограмм. В Смоленске дороже - 38,72 рублей за килограмм, в Туле - 41,15 рублей за килограмм, в Курске - 41,57 рублей за к4илограмм.

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